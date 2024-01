Préparation CAN : Les "Lions" s’imposent au forceps face au Niger Rédigé par leral.net le Lundi 8 Janvier 2024 à 21:14 | | 0 commentaire(s)|

L’Equipe nationale de football A du Sénégal, s’est imposée lundi à l’arraché, devant un petit public du Stade Abdoulaye Wade, contre le Niger (1-0), pour son dernier match avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations (Can), à partir du 15 janvier pour les "Lions". Pour le match amical de préparation de Coupe d’Afrique des […] L’Equipe nationale de football A du Sénégal s’est imposée lundi à l’arraché, devant un petit public du Stade Abdoulaye Wade, contre le Niger (1-0), pour son dernier match avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations (Can), à partir du 15 janvier pour les "Lions". Pour le match amical de préparation de Coupe d’Afrique des Nations (Can), les opposant aux Niger, non qualifié, les Lions se sont imposés au forceps (1-0). En effet, c’est dans le temps additionnel que les champions d’Afrique en titre vont marquer un but inespéré par Formose Mendy. Nous étions aux dernières secondes de la rencontre (99e+8, 1-0). Le Sénégal gagne au forceps face à une accrocheuse équipe nigérienne. Le Sénégal donne rendez-vous à ces fans pour la CAN, pour son entrée en matière le 15 janvier face à la Gambie. Mais, les poulains d’Aliou Cissé se font peur si l’on sait qu’ils ont délivré une de leurs plus mauvaises prestations. Ismaila Sarr, plus que jamais brouillon, Iliman Ndiaye, timide malgré quelques bonnes intentions, Habib Diallo, en manque de réussite, ont peiné en première période. Sur un corner superbement frappé au seconde poteau par le spécialiste Ismail Jakobs, attaquant d’Al-Shabab s’est vu enlever un but tout fait par Abdou Gharba, auteur d’un sauvetage miraculé sur sa ligne à la 5e minute. De quoi expliquer la période actuelle de l’ancien Strasbourgeois. Ce fut parfois intéressant dans les combinaisons entre Iliman et Jakobs, mais Hainikoye sentait bien les coups pour capter (8e), avant de voir une frappe du piston gauche de l’AS Monaco finir dans le petit filet à la 13e. S.G



Source : Source : https://lesoleil.sn/preparation-can-les-lions-simp...

