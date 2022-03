Près d’un milliard de francs CFA chipé à la Sonatel : Du nouveau dans le dossier Du nouveau dans l’affaire de vol de près de 1 milliard qui a éclaboussé des agents de la Sonatel. En effet, les mis en cause ont été placées sous mandat de dépôt, jeudi 25 mars 2022.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mars 2022 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Il s’agit de l’ingénieur commercial Ramatoulaye Sy et de l’agent commercial Martine Stéphanie Bocandé. Pour ce qui concerne les receleurs présumés, Saliou Faye et Mohamed Lamine Guèye, commerçants au « marché Alizé », ils sont sous contrôle judiciaire.



Selon le journal "Libération" qui donne l’information dans sa parution du jour, l’affaire ne concerne pas que l’agence Sonatel Boulevard de la République, où travaillent Ramatoulaye Sy et Martine Stéphanie Bocandé.



D’autres agences et services sont également touchés. Chaque entité étant concernée par une partie des 996 millions 843 962 francs Cfa de préjudice déclarés par la société de téléphone dans sa plainte.



L’agence des deux principales accusées est atteinte à hauteur de 303 376 500 millions FCfa. Deux branches de la Direction des entreprises de la Sonatel sont touchées.



Il s’agit des services Commande-Livraison mobile (125 372 850 millions FCfa) et Pilotage et Livraison (59 624 300 millions FCfa). Les agences Cheikh Anta Diop (94 094 900 millions FCfa), Sea Plazza (68 900 300 millions FCfa) et Almadies (58 627 030 FCfa), ont également subi un préjudice.



"Libération" souligne que la Sonatel précise que 79% des détournements présumés, ont été relevés entre 2019 et 2021, tandis que plus du tiers de ceux-ci ont été enregistrés en 2020.









senenews



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook