Près d'un millier de migrants clandestins interceptés en mer en un mois (Marine)

La Marine sénégalaise a intercepté lundi 119 migrants clandestins à bord d'une pirogue sur la route maritime de l'Europe, a-t-elle indiqué mardi sur les réseaux sociaux, une opération qui porte à près d'un millier le nombre de migrants interceptés en mer en un mois.

L'opération menée au large de Djiffer (ouest) non loin du delta du Saloum porte à 918 le nombre de migrants stoppés ou secourus en un mois, selon les informations fournies par la Marine sur ses comptes après cinq interventions distinctes. Au moins trois d'entre elles ont eu lieu près du delta du Saloum. Le delta du Saloum, formé par les bras de trois fleuves et inscrit au patrimoine de l'Humanité, comprend d'innombrables canaux, îles et îlots et des mangroves qui en rendent l'accès difficile autrement qu'en bateau. Le Sénégal est l'un des principaux points de départ pour les milliers d'Africains qui prennent depuis des années la périlleuse route de l'Atlantique et tentent de gagner l'Europe, principalement via l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations surchargées et souvent vétustes. Des milliers de personnes sont mortes sur cette route ces dernières années. La Marine sénégalaise avait retrouvé fin septembre une embarcation avec au moins 30 corps sans vie. Au moins 39 personnes avaient péri deux semaines auparavant dans le naufrage d'une pirogue surchargée à Mbour . Le nombre de victimes était probablement beaucoup plus élevé. Le président Bassirou Diomaye Faye, élu en mars et confronté à son tour à la succession des drames de la migration clandestine, a promis une "traque sans répit" du trafic de migrants, et assuré que le gouvernement travaillait "d'arrache-pied" à des politiques contre le chômage des jeunes.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77085-prs-d-un-milli...

