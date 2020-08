Près de 40 nouveaux foyers de Covid-19 et plus de 3.500 cas de contaminations en 24 heures en France Rédigé par leral.net le Samedi 22 Août 2020 à 21:31 | | 0 commentaire(s)|





Source : La France a recensé en 24 heures 38 nouveaux foyers de cas groupés de Covid-19, ainsi que plus de 3.500 cas de contamination, selon les chiffres de Santé Publique France ce 22 août.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2020082210442999...

Accueil Envoyer à un ami Partager