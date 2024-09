Près de 6 milliards FCfa de transactions répertoriés ce mardi 17 septembre 2024, à la BRVM.

La valeur des transactions s’est en effet établie à 5,978 milliards FCFA contre 468,357 millions FCFA la veille. C’est la deuxième fois, depuis le début du mois de septembre que le marché enregistre de telles transactions. La première remonte au 12 septembre 2024 avec 7,050 milliards FCFA de valeur transigée. Cela témoigne du degré de confiance des investisseurs quant à la cinquième place boursière africaine. Il faut signaler que les transactions moyennes au niveau de la BRVM se situent à un milliard FCFA.



La capitalisation boursière du marché des actions s’est établie à 9 510,929 milliards FCFA contre 9 628,184 milliards FCFA le lundi 16 septembre 2024, soit une baisse de 117,255 milliards FCFA.



Celle du marché des obligations connait, de son côté, une baisse de 487 millions à 10 535,281 milliards FCFA contre 10 535,768 milliards FCFA la veille.



Les trois indices ont terminé la séance de bourse dans une situation contrastée. L’indice composite a ainsi régressé de 0,01% à 262,02 points contre 262,04 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a perdu 0,04% à 131,43 points contre 131,48 points la veille. En revanche, l’indice BRVM Prestige est en hausse de 0,01% à 114,26 points contre 114,25 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d’Ivoire (plus 4,69% à 3 350 FCFA), Oragroup Togo (plus 3,57% à 1 885 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 2,47% à 415FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 1,34% à 1 510 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (plus 1,30% à 14 790 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,34% à 1 200 FCFA), BOA Mali (moins 5,71% à 1 650 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 3,10% à 2 500 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 2,37% à 3 700 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 2,13% à 920 FCFA).

Oumar Nourou