Présentation de condoléances, Macky Chez Doudou KA Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Avril 2022 à 16:52 | | 0 commentaire(s)| Suite au rappel à Dieu d'El Hadji Mamour Ka, père de Doudou KA le mercredi 16 février 2022, le Chef de l’Etat Macky SALL s’est rendu ce samedi chez la famille éplorée pour présenter les condoléances. Selon nos informations, Macky Sall a salué la mémoire de l'illustre disparu avant de louer les qualités de Doudou KA, un de ses lieutenants et compagnons de lutte... Pour rappel, El Hadji Mamour Ka, Douanier à la retraite et Chef du Quartier Nord Foire Azur a été inhumé au cimetière musulman de Yoff le mercredi16 février dans l'Après midi où il repose désormais



Présentation de condoléances, Macky Chez Doudou KA

REMERCIEMENTS



Madame Ka, née Ndèye Sow, épouse du défunt



Monsieur Doudou Ka, Directeur Général de l'AIBD



Ndèye Amy Sokhna Ka Sané, Fatou Kiné Ka Ndiaye, Fadel Ka, Abdou Ka, Oulimata Ka, Aliou Ka, Papis Sakory Ka, Ndeye Adja Sokhna Ka, Serigne Ka, Ndèye Astou Ka, Ibrahima Ka, Ndeye Tické Ka, Fils et filles du défunt



Pape Serigne Ka, frère du défunt, El-Hadji Tahirou Ka, Khalife de Siwal, frère du défunt, Famille Ka à Siwal (Malem Hoddar), Famille Ka à Boucotte (Ziguinchor), Famille Fall à Diakène Wolof, Familles Sow, Diop, Mbodji, Baak, Ndiaye à Rosso, Famille Diallo à Ziguinchor, Famille Goudiaby à Bésir, Famille Diatta à Mlomp, Famille Diallo à Tanaff, Famille Coly à Ziguinchor, Famille Mbaye à Ziguinchor, Famille Ndiaye à Adéane, Famille Sady à Darou Salam, Famille Ba à Pire, Famille Sané, à Tandimone, Famille Thiam à Pikine, Famille Diagne à Gossas, Famille Guèye à Ziguinchor, Famille Diop à Dieuppeul, Famille Sène à la Zone B, Famille Dia à Diamalaye, Famille Ndiaye à Pikine, Famille Sow à Ziguinchor, Famille Sow à Saint-Maure, Famille Sow à Boucotte Ouest, Famille Dabo à Grand Yoff, Famille Ndao à Djilacoune, Famille Bèye à Ziguinchor, Famille Diatta Sambou à Kagnoute, Famille Ka à la Zone B remercient le Président de la République, son excellence, Macky Sall, Madame la Première Dame Marieme Sall, les membres du Gouvernement, les députés, l'armée, la Gendarmerie, la Police, la Douane, les Chefs religieux, les acteurs politiques, les retraités de la Douane, les acteurs du secteur de l'aéronautique et du Tourisme, la presse, les notables de Nord Foire Azur et toutes les autres populations du Sénégal pour leur compassion et leur solidarité suite au rappel à Dieu de leur époux, père, oncle, frère Monsieur El hadji Mamour Ka, Douanier à la retraite et Chef du Quartier Nord Foire Azur.



Décès survenu le mercredi 16 février 2022 à Dakar. Une journée de prières a été organisée le vendredi 18 Mars à son domicile, sis Nord Foire Azur, près du Restaurant Yum-Yum. Priez pour le repos de son âme.



Accueil Envoyer à un ami Partager