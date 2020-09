Présentation de son livre : « Islam : Justice et humanisme »: Le prêche de Mourchid Ahmad Iyane Thiam ! Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020 à 15:39 | | 0 commentaire(s)| Mourchid Ahmad Iyane Thiam a procédé à la présentation de son livre intitulé : « Islam : Justice et humanisme ». Dans cet ouvrage édité en arabe et en français, l’auteur insiste sur la connaissance de l’islam. Mourchid Iyane Thiam précise que dans ce livre, il ne revient pas sur comment prier, comment faire une ablution, comment jeûner etc. mais rappelle les raisons pour lesquelles il est demandé aux fidèles de vénérer Allah.



