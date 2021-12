Préservation de la paix lors des élections territoriales « L’appel de Ziguinchor » aussi lancé

L a dynamique de paix enclenchée dans la région Sud avec des lueurs d’espoirs ne devrait pas être perturbée par des velléités de violences électorales, c’est toute la pertinence d’une rencontre d’échange qui a réuni à Ziguinchor différents acteurs impliqués dans le processus électoral.



Le Groupe de Recherche d’Appui Conseil pour la Démocratie Participative et la Bonne Gouvernance (GRADEC) est parvenu à rassembler les acteurs politiques, les représentants de la société civile, les mouvements de jeunes, de femmes, les « badienou gokk » pour amener chacun à jouer sa partition dans la consolidation et la préservation de la paix.



« Les élections sont un moment de tension, de compétition politique mais nous pensons que cette compétition doit se faire de façon saine, de façon pacifique parce que les élections, c’est un jour, et le Sénégal va continuer après ces élections. Il apparait dès lors pour tout le monde un devoir de responsabilité pour que les élections puissent se dérouler dans le calme et la transparence …», a laissé entendre Babacar Fall, secrétaire Général du Gradec qui lance également un appel à l’administration pour qu’elle soit à équidistance des partis politiques.



« Parce que s’il n’y a pas de transparence, cela peut amener des suspicions et cela peut faire ressurgir des velléités de violences préjudiciables à la région», martèle toujours le chef de projet « Promouvoir la participation pacifique aux élections territoriales du 23 janvier 2022 ».





« L’appel de Ziguinchor » lancé Echanger autour des solutions susceptibles de maintenir la dynamique de paix, c’estle pari que se fixe le Gradec qui a rassemblé le temps d’un week-end les acteurs politiques, les mouvements de jeunes, de femmes, de la société civile de Ziguinchor pour la préservation de la paix lors des élections territoriales du 23 janvier 2022.



L’appel de Ziguinchor lancé a été paraphé par les différents acteurs pour la préservation de la paix au sortir des élections territoriales du 23 janvier 2022. Ce projet déroulé par le Gradec cible trois communes de Dakar dont Grand Yoff, Parcelles Assainies et Golf Sud en plus de la commune de Ziguinchor en rapport de leur densité électorale et des enjeux qu’elles représentent. «La bataille de Dakar » et « la bataille de Ziguinchor » auront lieu, lance M. Fall qui se fixe, avec le Gradec, le pari de minimiser les risques de violence

Sud Quotidien