Préservation des libertés : Bougane Guèye Dany tacle Macky Sall et appelle les Sénégalais à résister Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juillet 2023 à 17:44 | | 0 commentaire(s)| Le leader de la Coalition « Gueum Sa Bopp », très serein, après avoir dressé le portrait-robot du Président Sall, appelle ses camarades de l’opposition à la vigilance et à lutter pour la préservation des libertés. Puisque, dit-il, Macky Sall est un « Gaïndé Simb », qui se prend pour un vrai Lion. Il indique que seul Macky Sall ne sait pas que son mandat est fini. D’après Bougane Guèye, ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale, est un signal fort. Mais, les Sénégalais, prévient-il, doivent se lever pour affronter et combattre certaines pratiques des forces de l’ordre et sécurité, ainsi que de magistrats à la solde de Macky Sall. Ces derniers, regrette-t-il, doivent arrêter de malmener des membres de partis et militants de l’opposition.



