Présidence FSF: Augustin Senghor réélu pour un 4ème mandat

Fin de suspense ! Le président sortant de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor, rempile. Il a obtenu à l’issue du vote qui s’est déroulé samedi à l’occasion de l’Assemblée élective tenue au Centre de conférence international Abdou Diouf de Diamnidio (Cicad), 325 voix, contre 123 pour son challenger Mady Touré. A la tête de la Fsf depuis 2009, le maire de Gorée s’adjuge ainsi un nouveau mandat de 4 ans. Dans une sortie médiatique faite un peu plutôt dans la journée, M. Senghor à porté la réplique aux acteurs qui dénoncent un « ingérence » de l’état dans le football sénégalais. Le vice-président de la CAF parle d’ailleurs d’ingérence positive. « Nous préférons une ingérence positive de l’Etat plutôt que de le voir s’éloigner du football’’, lançait-il. Selon le candidat du Consensus, « si aujourd’hui on joue partout dans le monde dans de bonnes conditions, c’est parce que l’Etat met beaucoup d’argent dans le football. Nous demandons à l’Etat du Sénégal de continuer cette ingérence positive ».



