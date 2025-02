Présidence de la BAD : La Mauritanie intensifie sa stratégie contre Amadou Hott Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2025 à 13:30 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Amadou Hott/ Saliou Ndong La course à la présidence du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) prend de l’ampleur. D’après ConfidentielDakar, la Mauritanie a officiellement soumis la candidature de Sidi Ould Tah à Abidjan. Cette démarche a été accomplie mercredi par Sid’Ahmed Ould Bouh, ministre mauritanien de l’Économie et des Finances. L’élection, prévue pour mai 2025, s’annonce déjà très disputée, notamment face à Amadou Hott, candidat du Sénégal. Un soutien de poids : Alassane Ouattara derrière la candidature mauritanienne Sidi Ould Tah entre dans la compétition avec des soutiens solides. Toujours selon ConfidentielDakar, le candidat mauritanien bénéficie du soutien du président ivoirien Alassane Ouattara, une figure influente au sein de la BAD. Cette alliance pourrait s’avérer cruciale dans le résultat du scrutin, d’autant plus que la Côte d’Ivoire, pays hôte de l’institution, joue un rôle clé dans les équilibres diplomatiques et financiers du continent. Une offensive diplomatique de la Mauritanie La Mauritanie déploie une stratégie active pour maximiser ses chances. Son gouvernement mène une campagne dynamique, sollicitant ses relations tant avec les pays africains qu’avec les membres non africains de la BAD. L’objectif, selon un communiqué du ministère mauritanien relayé par ConfidentielDakar, est double : renforcer la présence de la Mauritanie au sein des instances financières internationales et offrir aux compétences nationales une opportunité d’occuper des postes stratégiques. Un face-à-face Hott-Ould Tah en perspective Avec la candidature officielle de Sidi Ould Tah, la bataille pour la présidence de la BAD prend une nouvelle dimension. Le Mauritanien se pose en concurrent sérieux d’Amadou Hott, ancien ministre sénégalais de l’Économie et figure de proue du secteur financier africain. Ce duel semble décisif pour l’avenir de l’institution panafricaine. Lequel des deux candidats saura convaincre les actionnaires de la BAD ? La réponse se fera en mai 2025.



