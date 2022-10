Présidence de la Linguère rejetée: le spleen d'Amara Traoré: "Le terrain me manque..."

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Octobre 2022 à 13:42 | | 0 commentaire(s)|

A quelques heures avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire élective de la Linguère de Saint-Louis, le président sortant, Amara Traoré a décidé de ne pas se présenter pour briguer un 2ème mandat de 4 ans.



L' ex sélectionneur national des lions l'a fait savoir à travers un post qu'il a fait sur la plateforme du comité directeur ce jeudi nuit.



"Le terrain me manque"



Après avoir réussi à hisser la Linguère en ligue1, Amara Traoré ouvre grandement la porte à Baba Aidara, journaliste d'investigation qui est pour le moment le seul à avoir déclaré officiellement sa candidature

Mais , rien n'exclut de voir d'autres candidats se présenter à l'assemblée générale prévue ce vendredi à partir de 17h. L'ancien joueur de Gueugnon a fait savoir que le "terrain lui manque". Avis aux présidents de club



Adama Sall (Saint-Louis)

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook