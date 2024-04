Présidence de la République: Reçu par le PR, le secteur privé s’engage à accompagner l’État dans la création d’emplois et la réduction du coût de la vie. Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2024 à 00:11 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a eu aujourd'hui un tête-à-tête avec les leaders des organisations patronales.



Au sortir de cette audience, il se disent rassurés par le discours du Chef de l’État et son engagement à soutenir le secteur privé national.



De son côté, ledit secteur s’est engagé à accompagner l’État dans la création d’emplois et la réduction du coût de la vie.

www.dakaractu.com



Source : https://www.dakaractu.com/Presidence-de-la-Republi...

