Président Macky Sall : « Seul le dialogue permet de sortir de l’ornière »

Le président de la République, Macky Sall est catégorique sur le report de l’élection, qui n’est pas dû à l’accusation. Il vient de l’Assemblée nationale. " La décision est intervenue bien après. J’ai abrogé le decret convoquant le code électoral.



Mais, le dialogue sera d’abord, avec les acteurs politiques, tous les candidats validés et autres. Il me semble que les candidats ont accepté de dialoguer. Et seul le dialogue permet de sortir de l’ornière. "



Le Président a évoqué la nécessité de réconciliation, de pardon, de paix et de stabilité. Et, il aimerait poursuivre cette dynamique d’émergence.