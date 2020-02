"Président Macky Sall paré na pour que état takhaw ci secteur mou gueneu am..." Zahra Iyane Thiam à l'atelier national de concertation Rédigé par leral.net le Samedi 22 Février 2020 à 16:25 | | 0 commentaire(s)| ‘’Il est clair que ceci a pour conséquence de rendre difficile l’accès au financement des populations et la survenance des problèmes de remboursement. C’est dire donc que le chemin est long’’, a déclaré Zahra Iyane Thiam.



Pour alléger les taux appliqués par les SFD, il conviendra selon elle ‘’d’identifier les contraintes au niveau des SFD et de proposer des solutions’’.



