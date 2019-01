Présidentielle 2019 – Des primo-votants se rebellent contre leur non-inscription ( Français - Ouolof)

A moins de deux mois de la Présidentielle, certains Sénégalais notamment des primo votants ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales et ils s’en inquiètent. C’est pour faire respecter leurs droits qu’un collectif est né pour défendre leurs intérêts.



Dans cet entretien, nous recevons le président du collectif et un de ses soutiens qui dénoncent l’injustice qui leur est faite. Ces jeunes ne veulent pas rester fatalistes et comptent mener la lutte jusqu’à ce que leur situation soit régularisée. Suivez l’entretien dans les vidéos ci-dessus en ouolof et en français.













Senenews



