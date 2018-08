Présidentielle 2019: Idrissa Seck annonce une "coopération" avec le Pds…et descend Macky Sall

Le président de Rewmi Idrissa Seck a marqué l’étape de Paris par la rencontre avec les militants de la fédération de Rewmi-France à Clamart.Une rencontre d’échanges et de partages d’idées qui s’inscrit dans le cadre de la tournée politique internationale entamée depuis quelques semaines par le leader de Rewmi.



Idrissa Seck a saisi cette occasion pour revenir à la charge lourdement contre le Président Sall. Il a abordé avec subtilité les questions liées à l’ouverture de son parti vers d’autres entités politiques en vue des présidentielles de 2019 pour asseoir une coalition si possible. Cependant, il a posé des préalables qui sous-tendront tout rapprochement politique.



L’ex-Pm a évoqué la convocation à la Dic du député Cheikh Bamba Dièye qui selon lui, est une violation de la loi dit-il, du fait de l’immunité parlementaire du leader de Fsd /bj, avant d’inviter le Président Sall à quitter le pouvoir à cause de son incapacité à fournir de l’eau aux Sénégalais. Voir la vidéo.