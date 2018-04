Présidentielle 2019 : Macky Sall restitue au milliardaire Harouna Dia tous ses pouvoirs d’antan

C’en est fini du coup de froid qui s’était abattu sur leurs relations. Pour cause, "SourceA" a appris que la semaine dernière, se sont retrouvés Macky Sall et l’homme d’affaires, Harouna Dia, plébiscité pour avoir été l’un des plus grands bailleurs de la longue marche du chef de file de l’Alliance pour la République vers la Présidence de la République.

Autour d’une semaine de contacts ponctués de deux dîners, les deux hommes ont fini de dissiper les nuages qui ont jalonné leurs relations, durant ces trois dernières années. Au finish, Macky Sall a «restitué» tous ses pouvoirs d’antan à Harouna Dia.

Qui, selon toujours les confidences faites à "SourceA", a pris l’engagement de quitter, chaque semaine, le Burkina au profit du Sénégal. Où sa mission sera, désormais, de redonner vie et envie à toutes les poches de résistance, qui pourraient porter préjudice au candidat Macky Sall, à la Présidentielle de 2019.

Ce sont ses contradicteurs qui en auront le sang glacé, lorsqu’ils apprendront cette nouvelle ! En effet, après une brouille de prés de trois ans, consécutive à d’intenses complots et autres coups de bas ; avec à la clé, des intentions de toutes sortes prêtées au milliardaire Harouna Dia, SourceA est en mesure d’écrire, sans courir le risque d’être démenti, que Macky Sall, Président de l’Alliance pour la République, a réchauffé, depuis la semaine dernière, l’intense coup de froid qui s’était abattu sur ses relations jadis cordiales et teintées de confiance mutuelle avec l’homme d’affaires. D’après les confidences faites à SourceA, non seulement les deux hommes ont dissipé tout leur malentendu d’antan mais aussi, le chef de file du Parti présidentiel a refilé à Harouna Dia toutes les prérogatives qu’il avait, avant et tout juste après la seconde alternance démocratique.

«Les deux hommes ont été en contact pendant une semaine entière et ont dîné deux fois. Une occasion saisie par Macky Sall, pour demander à Harouna Dia de se redéployer sur le terrain politique, qui est loin d’être conquis à l’avance. Y compris au Fouta, où il existe aujourd’hui plus qu’hier, des poches de résistance, compte tenu de l’attitude de certains responsables de l’Apr qui regardent de haut leurs semblables», confie à votre journal, un haut responsable du Parti au Pouvoir, très proche de la Présidence de la République.

Au détour d’un dîner, Harouna Dia démonte les allégations d’ambitions présidentielles à lui collées

Lors de cette rencontre, selon toujours les confidences faites à SourceA, l’homme d’affaires Harouna Dia et le Président Macky Sall n’ont pas, quand même, manqué de tirer au clair certaines choses et non des moindres. C’est le cas de l’intention prêtée, il y a quelques mois, au responsable Apr établi au Burkina, et selon laquelle ce dernier nourrit des ambitions présidentielles. Sur ce, Harouna Dia a dit à Macky Sall que ses contradicteurs sont allés jusqu’à fomenter une accusation montée de toutes pièces et qui consisterait à son ardent désir de lorgner le fauteuil présidentiel. Ce n’est pas tout, parce que le milliardaire a, également, rappelé au locataire du Palais qu’il ne peut pas avoir pris toutes sortes de risques, sous le défunt régime du Président Abdoulaye Wade, en combattant celui-ci de toutes ses forces, et attendre que Macky Sall arrive au Pouvoir, pour enfin le combattre.

Macky Sall remet à Harouna Dia tous ses pouvoirs d’avant 2012 et l’homme d’affaires s’engage à quitter, chaque semaine, le Burkina au profit du Sénégal et à battre campagne partout où le devoir l’attendra

Tous les nuages étant dissipés, Harouna Dia, qui, selon toujours nos mêmes sources, est rentré, samedi passé au Burkina, a décidé, désormais, de venir, chaque semaine, au Sénégal, histoire de massifier l’Apr. Non pas seulement au Fouta, mais plutôt dans tous les coins et recoins du pays où le devoir de rendre service à son mentor l’appellera.

Entre Harouna Dia et Abdoulaye Daouda Diallo, c’est, désormais, nickel

Par ailleurs, ce qu’il faut retenir, c’est que ce n’est pas uniquement le coup de froid des rapports avec Macky Sall qui a été réchauffé. Loin s’en faut ! Car Harouna Dia et le ministre des Transports terrestres, Abdoulaye Daouda Diallo, ont, eux aussi, fini de fumer le calumet de la paix. Leurs retrouvailles ont été scellées, il y a quelques semaines, apprend-on à votre canard.







Ndèye Aminata DIAHAM (SourceA)

