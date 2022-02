Présidentielle 2022 - La redoutable méthode d'Emmanuel Macron pour débaucher les soutiens de Valérie Pécresse Rédigé par leral.net le Samedi 12 Février 2022 à 17:21 | | 0 commentaire(s)|

Plusieurs élus LR ont rallié le camp d'Emmanuel Macron, pas encore officiellement candidat à sa propre succession. Ils l'ont préféré à Valérie Pécresse. Le hasard ? Pas vraiment, selon Le Parisien.



Rien que cette semaine, Éric Woerth, député de l'Oise, Natacha Bouchart, maire (LR) de Calais et d'autres élus locaux et ex-grandes figures de la droite ont



Multipliant les contacts directs, il a déjeuné avec Nicolas Sarkozy et avec Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la Ville. Pour débaucher des élus LR, il peut également s'appuyer sur ces Républicains qui l'ont déjà rejoint, comme les ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, le député et conseiller politique à l'Élysée, Thierry Solère. Sans oublier Jean-Baptiste Lemoyne et Bruno Le Maire. "On les surnomme les frères Dalton. Ils braquent, repartent avec la caisse, et laissent de grosses traces de doigts sur leur passage", indique un sarkozyste de premier plan au quotidien.



Aucune promesse en contrepartie



Leur méthode décrite comme étant d'une redoutable froideur débute par le repérage des "maillons faibles à droite, ceux qui peuvent tomber. Puis ils sont démarchés, reçus par l'un ou l'autre", décrit un témoin des opérations. Mais il faut aussi qu'il existe de véritables idées communes avec celles du chef de l'Etat. "Et quand on les sent mûrs, on les travaille au corps pour qu'ils passent à l'acte".



Natacha Bouchart a, par exemple, reçu de nombreux ministres dans sa ville. Elle a également été nommée chevalier de la Légion d'honneur en 2019. Eric Woerth, lui, a toujours été traité avec respect à l'Assemblée nationale. Et depuis un mois, Christophe Castaner lui réservait une place vacante à la Commission des finances, au cas où LR aurait décidé de le changer de commission afin de lui faire payer son soutien au président.



Selon Le Parisien, d'autres élus de droite pourraient rallier le camp Macron où l'on refuse pourtant de parler de "débauchage", arguant qu'aucune promesse n'est faite à ceux qui délaissent Valérie Pécresse. "On est vraiment dans une discussion avec des personnes qui ne se retrouvent plus dans le discours de LR et se reconnaissent dans la politique gouvernementale", assure-t-on au quotidien.



Ce serait également le cas de grands noms de la gauche. Ainsi, Elisabeth Guigou pourrait prochainement apporter son soutien à Emmanuel Macron. En 2017 déjà, celui qui n'avait alors jamais été élu avait déjà recouru à cette méthode doublement payante. D'un côté, elle affaiblit la concurrence, de l'autre, elle symbolise "le dépassement" des clivages entre les partis.

Rien que cette semaine, Éric Woerth, député de l'Oise, Natacha Bouchart, maire (LR) de Calais et d'autres élus locaux et ex-grandes figures de la droite ont tourné le dos à Valérie Pécresse , pour se ranger derrière Emmanuel Macron. Alors que la candidate LR à la présidentielle de 2022 doit tenir un meeting important dimanche 13 février, pour relancer sa campagne, ces défections sont le fruit d'une stratégie mise en place il y a de longues semaines, rapporte Le Parisien. L'actuel Président, pas encore officiellement candidat à sa succession, serait même au cœur des discussions.Multipliant les contacts directs, il a déjeuné avec Nicolas Sarkozy et avec Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la Ville. Pour débaucher des élus LR, il peut également s'appuyer sur ces Républicains qui l'ont déjà rejoint, comme les ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, le député et conseiller politique à l'Élysée, Thierry Solère. Sans oublier Jean-Baptiste Lemoyne et Bruno Le Maire. "On les surnomme les frères Dalton. Ils braquent, repartent avec la caisse, et laissent de grosses traces de doigts sur leur passage", indique un sarkozyste de premier plan au quotidien.Leur méthode décrite comme étant d'une redoutable froideur débute par le repérage des "maillons faibles à droite, ceux qui peuvent tomber. Puis ils sont démarchés, reçus par l'un ou l'autre", décrit un témoin des opérations. Mais il faut aussi qu'il existe de véritables idées communes avec celles du chef de l'Etat. "Et quand on les sent mûrs, on les travaille au corps pour qu'ils passent à l'acte".Natacha Bouchart a, par exemple, reçu de nombreux ministres dans sa ville. Elle a également été nommée chevalier de la Légion d'honneur en 2019. Eric Woerth, lui, a toujours été traité avec respect à l'Assemblée nationale. Et depuis un mois, Christophe Castaner lui réservait une place vacante à la Commission des finances, au cas où LR aurait décidé de le changer de commission afin de lui faire payer son soutien au président.Selon Le Parisien, d'autres élus de droite pourraient rallier le camp Macron où l'on refuse pourtant de parler de "débauchage", arguant qu'aucune promesse n'est faite à ceux qui délaissent Valérie Pécresse. "On est vraiment dans une discussion avec des personnes qui ne se retrouvent plus dans le discours de LR et se reconnaissent dans la politique gouvernementale", assure-t-on au quotidien.Ce serait également le cas de grands noms de la gauche. Ainsi, Elisabeth Guigou pourrait prochainement apporter son soutien à Emmanuel Macron. En 2017 déjà, celui qui n'avait alors jamais été élu avait déjà recouru à cette méthode doublement payante. D'un côté, elle affaiblit la concurrence, de l'autre, elle symbolise "le dépassement" des clivages entre les partis.





Source : Source : https://www.impact.sn/Presidentielle-2022-La-redou...

Accueil Envoyer à un ami Partager