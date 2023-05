Présidentielle 2024 : Moussa Sow appelle « à une mobilisation générale autour » de Macky Sall Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2023 à 21:52 | | 0 commentaire(s)|

Responsable politique et coordonnateur du Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers (Puma), Moussa Sow a présidé dimanche un méga meeting dans la commune de Madina Ndiathbé. Cette occasion a été saisie par le responsable de l'APR pour mettre en avant les réalisations enregistrées par le PUMA, tant au niveau national que départemental. Lors de cette rencontre, le maire de Walaldé a rappelé la nécessité d'aller à la rencontre des populations, dans les coins les plus reculés, « vers ces jeunes et ces femmes » afin de leur expliquer « l'utilité » de leur leader pour le Sénégal. « Travailler à une mobilisation générale autour du Président de la République pour un Sénégal meilleur, un Sénégal émergent. Mon rôle, aujourd'hui, en tant que doyen, à Podor, c'est de donner l'exemple, ce qu'on appelle la pédagogie par l'exemple, en mobilisant ces jeunes…, en parfaite intelligence avec le coordonnateur départemental de Podor, avec les maires…« , soutient Moussa Sow. À cet effet, il fait part de son agenda qui consiste, jusqu'en février 2024, à mobiliser, « chaque semaine, chaque mois, et même chaque jour« , pour remporter la Présidentielle. « Donner au Président Macky Sall, à Podor, un score qui dépasse les 98% d'électeurs« , ambitionne-t-il. M. Sow a, par ailleurs, souligné l'importance du développement et son lien étroit avec la politique. Il a mis en évidence l'engagement remarquable de la jeunesse locale, qui a organisé ce meeting pour montrer son soutien au coordinateur du Puma. Encouragés par le maire de Walaldé, ces jeunes suivent de près les actions réalisées par le Puma et ses différentes réalisations à l'échelle nationale et départementale. Moussa Sow a également souligné l'engagement politique des jeunes du département de Podor en faveur du président Macky Sall. Face à la situation actuelle du pays, il a longuement insisté sur la nécessité de répondre politiquement à tous les actes que l'on voit et entend depuis quelque temps. Selon lui, personne dans le pays ne reproche au président de la République de n'avoir rien fait. Moussa Sow a soutenu : « Ses adversaires politiques ne formulent aucune critique concernant sa politique de développement. Si l'on dressait un bilan, il n'y aurait même pas besoin d'élection en 2024, car le président Macky serait réélu sans aucune difficulté ». Le coordinateur du PUMA, qui a distribué des bons de formation aux femmes pour la transformation du lait et des produits céréaliers, ainsi que des permis de conduire aux jeunes, a réalisé une mobilisation exceptionnelle lors de ce grand meeting à Madina Ndiathbé, ce qui montre encore la mainmise de l'Alliance Pour la République dans le département de Podor.



Source : https://lesoleil.sn/presidentielle-2024-moussa-sow...

