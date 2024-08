Présidentielle 2024/12 ans de Bby: Le Parti socialiste s’autoévalue

Le Parti Socialiste s’autoévalue. Les Verts ont décidé de se retrouver samedi prochain 31 août et le lendemain dimanche 01 septembre à la Maison Léopold Sédar Senghor pour un « ndeup » collectif. Le thème de la rencontre, selon la SG Aminata Mbengue Ndiaye, porte sur « l’évaluation de l’élection présidentielle de mars 2024, et les perspectives pour le Parti socialiste ».



Toutefois, indique LeTémoin, ce conclave ne sera pas ouvert à tout le monde. Ne sont en effet concernés que les membres du Bureau politique, les secrétaires généraux de coordinations ainsi que les représentants des coordinations de l’extérieur qui ont été des acteurs majeurs du processus électoral. « L’objectif du séminaire est d’évaluer notre évolution et notre performance politiques et électorales au cours des douze dernières années, de réfléchir et d’acter ensemble les meilleures perspectives permettant de repositionner le Parti socialiste comme force politique leader de l’opposition et comme alternative à même de reconquérir le pouvoir » souligne la SG Aminata Mbengue Ndiaye.



« Aussi, s’agira-t-il pour les participants, au cours des échanges en ateliers, de faire l’état des lieux au niveau du parti, de revisiter notre compagnonnage dans la coalition BBY en vue de formuler des recommandations fortes, permettant de dynamiser le parti et de dégager une nouvelle ligne d’horizon » ajoute l’encore présidente du HCCT, rapporte le journal.