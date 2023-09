Présidentielle 2024: Amadou Mame Diop se range derrière Amadou Ba Après la désignation de Amadou BA à la candidature de BBY, le Président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame DIOP, salue le choix du Président Macky SALL et s’engage à le soutenir pleinement.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Septembre 2023 à 02:39 | | 0 commentaire(s)|

« Je voudrais à la suite de la désignation du Premier Ministre Amadou BA à la Candidature de notre Coalition à l’élection présidentielle de février 2024, saluer le choix porté sur sa personne.



Conformément à la ligne que j'ai toujours défendue, tout au long du processus, devant les instances de notre parti et de la Coalition, je m’engage à le soutenir en vue d’une victoire pleine au soir du 25 février 2024. En effet, c’est dans l’unité que réside notre force et le secret de l’efficacité de Benno Bokk Yakaar.



Plus que jamais, la cohésion et l’unité sont des valeurs essentielles à la préservation de la dynamique victorieuse de la Coalition Benno Bokk Yakaar qui a vu le jour depuis 2012. Nous avons tous une responsabilité à assumer en tant que leaders et responsables politiques.



Pour ma part, conformément aux orientations du Président Macky SALL, je m’inscris totalement dans cette démarche unitaire.





