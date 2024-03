Présidentielle 2024 : Anta Babacar Ngom œuvre pour une alternance générationnelle Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2024 à 15:47 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu / Dakar / Charlotte Diop Avec le top départ de la campagne électorale pour le scrutin du 24 Mars prochain, les candidats rivalisent d’ingéniosité à travers leur programme. Pour la seule femme dans la course pour le fauteuil présidentiel, il faut faire en sorte qu’un vent de changement souffle au Sénégal. Anta Babacar Ngom la présidente du mouvement ARC invite les reliques politiques présentes sur le terrain depuis des dizaines d’années, à céder la place à une nouvelle génération de leaders. Dans un discours enflammé qui a galvanisé la foule réunie dans la banlieue dakaroise, Anta Babacar a lancé sa campagne électorale avec une détermination inébranlable et un message de renouveau ce dimanche. Au cœur d’une forte masse de partisans venus à sa rencontre, elle a pris la parole pour non seulement présenter sa vision pour l’avenir, mais aussi pour inviter les figures politiques présentes depuis des décennies à prendre leur retraite. Avec une caravane de soutien débordante d’énergie et une ambiance électrique, Anta Babacar a captivé l’audience dès les premiers instants de son discours. Dans un discours passionné, elle a appelé à un changement radical dans la sphère politique, déclarant que les vieux visages qui occupent les postes depuis des années devraient céder la place à une nouvelle génération de leaders. Son appel à la retraite politique a été accueilli par des acclamations enthousiastes de la foule, qui a manifesté son soutien à cette idée de renouveau. Par ailleurs, la candidate de l’ARC a souligné l’importance de donner la chance à de nouvelles idées et à de nouveaux visages de prendre le relais, afin de répondre aux défis actuels et aux aspirations de la population. Elle a également mis en avant son engagement envers la transparence, la démocratie et la représentation équitable de toutes les voix au sein du gouvernement. À travers son discours, Anta Babacar a insufflé un nouvel espoir et une nouvelle énergie à ses partisans, qui voient en elle une véritable alternative aux politiciens traditionnels. Son appel à la retraite politique marque le début d’une campagne qui s’annonce comme un véritable tournant dans le paysage politique sénégalais.

En lançant cet appel à la retraite politique, Anta Babacar pose les bases d’un changement profondément nécessaire dans la manière dont la politique est menée au Sénégal. Avec une campagne aussi audacieuse et inspirante, elle se positionne comme une force incontournable dans la course électorale à venir, offrant une lueur d’espoir pour un avenir politique plus inclusif et plus juste.



