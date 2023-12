Présidentielle 2024: Boun Dionne fonce En dépit du choix porté sur le PM Amadou Bâ, l’ancien occupant de la Primature et de ses parrainages emportés par son ex-allié Habib Niang, Mouhammed Boun Abdallah Dionne maintient sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Il vient de poser un nouvel acte qui le conduit droit vers la confrontation avec le candidat choisi par Macky Sall. Son mandataire Pr Mounirou Sy a déposé hier sa caution à la Caisse des Dépôts et des Consignations.

« Mon mandataire à l’élection présidentielle du 25 février 2024, le professeur Mouhamadou Mounirou Sy a déposé ce jour (Ndrl : hier) à la Caisse Dépôts et des Consignations (CDC) la caution légalement requise pour tous les candidats », écrit sur X, ex-Twitter, l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Dans le même message, Boun Dionne poursuit : « J’adresse à cette occasion mes félicitations et mes remerciements au professeur et à l’équipe qui nous accompagne dans notre engagement de bâtir un Sénégal juste, dans la progression et le renouvellement ». Cette nouvelle étape franchie par la « Coalition Dionne 2024 » qui porte la candidature de l’ancien PM traduit sa détermination à aller aux urnes le 25 février prochain en dépit des écueils déjà érigés sur son chemin. Il y a, en effet, près de dix jours, la presse a annoncé qu’une cohorte de délégués de la coalition Dionne 2024 a été débauchée par le candidat de Benno Bokk Yaakaar, l’actuel Premier ministre Amadou Bâ.



D’après le journal Point Actu, tout est parti de la défection du délégué Habib Niang, parti rejoindre la majorité alors qu’il avait quitté avec fracas BBY. « Le candidat de BBY cherche désespérément à acheter la conscience des délégués de Mahammed Boun Abdallah Dionne avec de l’argent et des promesses de promotions professionnelles et d’acquisition de biens fonciers. Face à la résistance renouvelée et au rejet catégorique des alliés de la Coalition Dionne 2024, BBY investit hideusement et maladroitement le champ de l’intox et l’infox en présentant sous un faux jour des faux-délégués inconnus de la Coalition comme étant des démissionnaires et rejoignant le candidat Amadou Bâ », attaque la coalition Dionne 24. «



Toutefois, leur départ n’est qu’un coup d’épée dans l’eau. La dynamique Dionne 2024 est lancée. Elle a atteint sa vitesse de croisière. Rien ou personne ne peut l’arrêter. La Coalition Dionne 2024 arrivera à bon port puisqu’elle a déjà bouclé plus de parrainages que ce qui est requis dans chacune des 14 régions et détient par devers elle et sans erreur aucune les parrainages nécessaires (le maximum requis) sans aucun achat de conscience », rassure les camarades de l’ancien PM.



Dans une déclaration rendue publique le 21 septembre dernier, Mahammed Boun Abdallah Dionne déclare : « Je m’engage parce que la situation de tensions politique et sociale que nous vivons présentement au Sénégal, exige un processus sincère d’apaisement et de réconciliation nationale ».



