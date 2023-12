Présidentielle 2024 : Khadija Bousso et Monab et leurs 38 750 parrains pour Amadou Bâ, les images d’un mouvement solidaire Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Décembre 2023 à 18:12 | | 0 commentaire(s)| Le mouvement "Manko Outi Ndamm li" a procédé hier au dépôt de parrainages auprès du Délégué national aux parrainages, Abdoulaye Diagne, Khadija Bousso hors du pays a délégué ses collègues Moussa Fall, Woury Gadjigo, El Hadji Ndiaye, Pape Magor Touré, Astou Sy Ndiath, Boucar Diouf et d’autres membres de la délégation, à déposer les fiches de parrainage. Images d’un mouvement solidaire.

« C’est quelque 38 750 fiches dûment remplies qui ont été ajoutées au compteur d'Amadou Bâ.



Bien vrai que je ne fais pas de politique, mais il était important pour moi d’activer mes réseaux et de coaliser tout le capital sympathie dont je dispose au plan national, pour appuyer le candidat Amadou Bâ, dans la conquête du pouvoir », renseigne Khadija Bousso.





















