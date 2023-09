Présidentielle 2024: Khalifa Abdou Aziz Mbaye, président du mouvement Futuresen, a fait sa déclaration sa candidature, ce jeudi Khalifa Abdou Aziz Mbaye, président du mouvement Futuresen a fait ce jeudi, sa déclaration sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Lors de sa conférence de presse, le leader du Futuresen a présenté son programme, devant aider les jeunes à bâtir un avenir meilleur. Ce diplômé des universités parisiennes s’engage dans cette compétition avec un programme novateur et très salvateur pour le devenir du Sénégal. Le candidat nouvellement déclaré n’a pas manqué d’égratigner le Président Sall, dont il indique clairement qu’il doit pas choisir son successeur à la tête de l’Etat.

L’élection approche à grand pas. Les déclarations de candidatures se multiplient. Mais, une candidature d’un homme de valeurs, épris de justice et d’éthique se signale dans ce flot de candidats. Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, diplômé des universités parisiennes s’engage dans cette compétition avec un programme novateur et très salvateur pour le devenir du Sénégal. Très informé des réalités socio-économiques, il se présente avec des solutions, des approches et des stratégies qui, semble-t-il, tiennent bien compte du développement économique et de l’épanouissement général des populations.



Face à la presse, Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, a évoqué les manquements dans les politiques étatiques qui concourent à la décadence. Même s’il reconnaît des efforts du gouvernement, il prévient qu’avec une volonté exprimée et des projets phares, les problèmes de l’emploi des jeunes, ainsi que les difficultés du secteur de l’enseignement, de la santé et autres, seraient un mauvais souvenir. Le leader de Futursen, conscient des enjeux promet un avenir radieux, une fois au pouvoir. Très réaliste, il pense que le parrainage n’est jamais, une contrainte. S’engageant dans cette dynamique, il affirme sa certitude à réunir le nécessaire demande pour sa candidature.



Le consultant international, disposant d’une expérience solide est de loin un aventurier en politique. Son engagement le prédispose à certainement, être le meilleur profil pour la prochaine élection présidentielle. Ainsi, Khalifa Abdoul Aziz Mbaye estime que son vécu et son potentiel intellectuel pourra sauver l’économie du pays et relever le développement socio-économique dans plusieurs domaines et secteurs d’activités.



Mais, il n’a pas manqué d’égratigner le Président Sall, dont il indique clairement qu’il doit pas choisir son successeur à la tête de l’Etat. Puisque, la gestion d’un Etat, ne doit nullement, être sous le diktat d’un seul homme. Donc, Macky Sall qui s’éloigne de la présidence doit laisser libre, le jeu démocratique. Et, le choix des hommes devant diriger le pays doit dépendre de la volonté du pays. N’empêche, Khalifa Abdoul Aziz Mbaye, candidat à l’élection présidentielle s’évertue à se donner les moyens pour devenir le 5e président de la République du Sénégal.









