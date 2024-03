Présidentielle 2024 : L’APR bat campagne….à contre-courant de son candidat, Amadou Bâ

On le chuchotait dans les salons feutrés de Dakar, c’est désormais une réalité. Les Aperistes ne veulent pas de la candidature de l’ex Premier ministre Amadou Bâ. Si des va-t-en-guerre comme Mame Mbaye Niang, qui ont sabordé le leadership du candidat de BBY, ont été grassement récompensés lors […]<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sénégal</span></strong></span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Atlanticactu / Dakar / Khadim Mbodj</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">On le chuchotait dans les salons feutrés de Dakar, c’est désormais une réalité. Les Aperistes ne veulent pas de la candidature de l’ex Premier ministre Amadou Bâ. Si des va-t-en-guerre comme Mame Mbaye Niang, qui ont sabordé le leadership du candidat de BBY, ont été grassement récompensés lors du dernier gouvernement dirigé par Sidiki Kaba, l’APR ne se gêne plus en battant ouvertement campagne contre le candidat désigné par Macky Sall en personne.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sale temps pour le désormais ex Premier ministre et candidat de la mouvance présidentielle qui devrait faire sienne de cette citation de Voltaire : </span><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em>«Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m’en charge»</em></span><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">. En route pour Mbacké pour sa campagne électorale, une information circulait sur les réseaux, faisant état de sa convocation ainsi que celui de deux juges du Conseil constitutionnel par l’Ofnac. Une information vite démentie par l’équipe de campagne de l’ex Premier ministre qui dénonce un complot. Karim Wade et les députés libéraux l’accusent d’avoir corrompu les juges Cheikh Ndiaye et Cheikh Tidiane Coulibaly.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cette information montre à quel point la défiance est grande entre Amadou Bâ et ses amis et alliés de l'Apr qui sont devenus ses pires ennemis. En effet, dans cette campagne électorale, l'ennemi du candidat du pouvoir, est devenu le pouvoir. Les ennemis de Amadou Bâ sont nichés au cœur de l'Apr pour ne pas dire au cœur du palais.</span></h5>















