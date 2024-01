Présidentielle 2024: Le Conseil constitutionnel publie la liste provisoire des candidats Rédigé par leral.net le Samedi 13 Janvier 2024 à 00:34 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil constitutionnel a publié, ce vendredi 12 janvier, la liste provisoire des candidats à la présidentielle de 2024, arrêtée à 21. Comme indiqué dans le communiqué ci-dessous, le greffe du Conseil constitutionnel recevra les réclamations les lundi 15 et mardi 16 janvier 2024 de 8 heures à 17 heures. Les réclamations déposées en dehors […] Le Conseil constitutionnel a publié, ce vendredi 12 janvier, la liste provisoire des candidats à la présidentielle de 2024, arrêtée à 21. Comme indiqué dans le communiqué ci-dessous, le greffe du Conseil constitutionnel recevra les réclamations les lundi 15 et mardi 16 janvier 2024 de 8 heures à 17 heures. Les réclamations déposées en dehors du délai fixé par l’article L.127 précité sont prématurées ou tardives et ne seront pas examinées.



Source : Source : https://lesoleil.sn/presidentielle-2024-le-conseil...

