Présidentielle 2024: Mame Boye Diao annonce sa candidature et promet une société plus juste Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2023 à 19:35 | | 0 commentaire(s)| Coalition pour un Sénégal nouveau est la nouvelle formation politique que compte mener le désormais ex-membre de BBY, Mame Boy Diao, à la tête du pays au soir du 25 février 2024. Faisant référence aux efforts du Président Sall, il a annoncé sa candidature devant ses militants, tout en promettant une sociéte où l'honnêteté sera une obligation. Ainsi, l'ex Dg de la Caisse de Dépôt et des Consignations a accordé une place importante à la diaspora, aux secteurs primaire et informel.



