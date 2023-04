Présidentielle 2024 : Mamoudou Ibra Kane caresse l’idée d’une candidature Il ne se lance pas encore dans la course à la Présidentielle. Mais Mamoudou Ibra Kane y va petit à petit. Le leader du mouvement citoyen « Demain c’est maintenant » dans la peau d’un arroseur arrosé, était l’invité du Grand jury de la Rfm, hier. Une émission qu’il a animée pendant près de 15 ans.

« Cette élection présidentielle nous interpelle. Nous irons à cette élection avec une offre. Si cela doit se traduire par une candidature, nous ne l’excluons pas », a-t-il dit. Et MIK, pour les familiers, n’exclut pas non plus une alliance, mais précise qu’il ne soutiendra aucun candidat. Pour lui, « le pays gagnerait à avoir aussi des profils nouveaux dans le paysage politique ».



Paladin de la « co-construction », un slogan utilisé d’ailleurs par le Mouvement des forces vives du Sénégal (F24) lancé hier par la société civile et l’opposition pour combattre le 3e mandat, le Directeur général de E-Media Invest dit : « Ma religion est que la parole donnée est extrêmement importante. »

