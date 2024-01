Présidentielle 2024: "Oser l'avenir" de Me Aïssata Tall Sall, investit Amadou Bâ

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Janvier 2024 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué, le parti « Oser l’Avenir » de Me Aissata Tall Sall, ministre de la justice, a investi hier, jeudi 4 janvier 2024, le Premier ministre Amadou Bâ, comme son candidat à la Présidentielle 2024.



En effet, souligne le communiqué émanant du parti Oser l’Avenir, « les démembrements de la structure dirigée par Mme le Ministre Aïssata Tall Sall, ont tour à tour, lu des résolutions pour porter la candidature d'Amadou Bâ. Si le Président Macky Sall a désigné Amadou Bâ, nous allons suivre son choix, car il a les qualités requises. J’avais dit au Président Macky Sall, je suis une femme certes, mais je ne vais pas suivre n’importe quel homme… je pèse votre connaissance, votre compétence, votre capacité et votre endurance… et tout cela est en Amadou Bâ », a déclaré Me Aissata Tall Sall à l’endroit du candidat de la majorité présidentielle, lors de la cérémonie d’investiture, rapporte "Le Témoin".

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook