Présidentielle 2024 : «Sunuy milliards du ress» valide l’audition des candidats déclarés

« C'est un dossier qui nous intéresse au plus haut niveau parce que c'est l'argent du contribuable et pas n'importe quel argent. C'est l'argent de sacrifices à la fois financier et humain. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont accepté de geler leurs activités en restant chez elles. Donc, on ne peut pas laisser passer un tel scandale. Plus aucun rapport de la Cour des Comptes ne pourrait compter sans pour autant que celui sur les fonds de Force Covid-19 ne fasse d'abord l'objet d'un traitement juste », a indiqué Moundiaye Cissé.



Alors que tout le monde attend l'éclairage de la justice sur cette affaire, des épinglés se signalent pour participer à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le directeur de l'Ong 3D et membre du collectif «Sunuy milliards du ress», annonce une audition de tous les candidats déclarés.



Et d’expliquer : « Il faudra être vigilant. Nous allons revenir sur ce rapport au moment de la campagne électorale. Nous allons demander aux candidats leurs positions sur ce rapport. Quelle va être la suite qu'ils vont donner à ce rapport de la Cour des Comptes? S'il y a un candidat un peu collé par rapport à tout cela, nous allons l'interpeller là-dessus ».



Pour l'installation d'un Pool judiciaire financier, Moundiaye Cissé le voit comme un instrument efficace pour identifier les délinquants financiers et les sanctionner, selon toujours "Le Grand Panel".