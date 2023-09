Présidentielle 2024 / Victorine Anquediche Ndeye: « Amadou Bâ est le candidat pour la continuité de l'œuvre de construction d'un Sénégal émergent »

« Ce jour, son Excellence le Président Macky Sall, chef de notre parti et de la grande coalition BBY a, en notre nom à tous, fait le choix de notre candidat à la présidentielle de 2024.



Je m'engage à soutenir sans réserve, la candidature du Premier Ministre, Amadou Ba et à m'investir pour la victoire de notre Coalition BBY au soir du 25 février 2024.



Avec BBY et son candidat pour la continuité de l'œuvre de construction d'un Sénégal de Tous, Un Sénégal pour Tous. Le Sénégal Émergent en 2035, dans une société solidaire et prospère. »