Présidentielle: Lettres de félicitations de Abdoulaye Fofana Seck adressées au Président Bassirou D Faye, à Ousmane Sonko et au ministre Mouhamadou Makhtar Cissé

Abdoulaye Fofana SECK Dakar, le 26 Mars 2024

Journaliste-écrivain-politiste

Editeur du Magazine « Regards »





A

Monsieur Mouhamadou Makhtar CISSE

Ministre de l’Intérieur

DAKAR

Objet : Félicitations



Monsieur le Ministre,



Le Sénégal vient de sortir d’une élection présidentielle unanimement saluée pour l’excellente qualité de son organisation, sa transparence et sa régularité exemplaires.



Ces acquis résultent d’une longue tradition démocratique servie par une administration rompue à la tâche placée sous votre autorité.



Je vous prie de considérer la satisfaction unanime du peuple sénégalais ainsi que celle des observateurs et de la communauté internationale.



Ainsi, je voudrais vous présenter mes vives félicitations pour la conduite exemplaire du scrutin du 24 mars 2024.



Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma considération distinguée.



Abdoulaye Fofana SECK Dakar, le 26 Mars 2024

Journaliste-écrivain-politiste

Editeur du Magazine « Regards »





A

Son Excellence

Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE

Président de la République du Sénégal

DAKAR



Objet : Félicitations



Excellence, Monsieur le Président,



Le peuple sénégalais souverain vient devous porter à la tête de l’Etat à l’issue de l’élection présidentielle du 24 mars 2024.



Il consacre ce faisant la tradition démocratique éprouvée de notre beau pays, ouvrant des espoirs en des lendemains meilleurs.



Je voudrais en cette occasion historique vous adresser mes félicitations chaleureuses et vous assurer de mon engagement patriotique et ma disponibilité entière au service de notre cher pays.



Je vous prie d’agréer , Excellence, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute et respectueuse considération.





















Abdoulaye Fofana SECK Dakar, le 26 Mars 2024

Journaliste-écrivain-politiste

Editeur du Magazine « Regards »



A

Monsieur le Président Ousmane SONKO

Leader du Parti Pastef/les patriotes

DAKAR

Objet : Félicitations



Monsieur le Président,



Le Sénégal, notre cher pays, vient à nouveau d’inscrire sur la page de son histoire et en lettres d’or un chapitre éclatant et honorifique, en réussissant sa troisième alternance démocratique à la tête de son excéutif, le dimanche 24 mars 2024.



Le peuple sénégalais souverain a ainsi porté à la présidence de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l’occasion d’une élection unanimement saluée pour sa régularité et sa transparence.



La consécration du candidat de la coalition « Diomaye Président » est le résultat d’une adhésion du peuple sénégalais mobilisé et engagé autour du Projet patriotique, souverainiste et panafricain.



Il a été porté par des sénégalais unis autour d’un idéal sacré et porteur d’espoirs légitimes de vivre libres, dans un pays tourné vers la paix , la cohésion sociale, la stabilité et la prospérité.



Cet acquis démocratique salué par l’Afrique et le monde entier est redevable à votre propre vision, votre grande résilience et le leadership éclairé que vous avez incarné aux côtés des cadres et membres de votre formation politique et de ses alliés.



Je voudrais saluer cette belle œuvre patriotique , prémices de lendemains radieux pour le Sénégal et vous prie d’agréer mes vives félicitations.



Je formule les vœux ardents de succès éclatants pour la conduite à bon port de votre mission, toute en vous assurant de mon engagement et ma disponibilité à œuvrer à cette fin.



Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de ma haute et respectueuse considération.



