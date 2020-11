Présidentielle américaine : scènes de liesse dans plusieurs villes

Des cris, des chants, des danses, les partisans de Joe Biden et surtout les détracteurs de Donald Trump ont laissé éclaté leur joie dans plusieurs villes des Etats-Unis et en premier lieu à New York.



Une foule enthousiaste et bigarée a envahi Time Square quelques minutes seulement après l'annonce de la victoire de Joe Biden. Après quatre jours d'attente, l'émotion est vive.



"C'est le meilleur jour de ma vie. Le meilleur jour de l'année. Une excellente façon de finir 2020 ! Je suis tellement excité !" clame ce New-Yorkais.



Dans la capitale fédérale, Washington, un bastion démocrate, les mêmes scènes de liesse. Les Américains ont afflué en nombre sur l'artère menant à la Maison Blanche.



A la joie des supporters démocrates, s'oppose la colère des partisans de Donald Trump. Ces derniers ont également organisé des rassemblements comme ici à Atlanta. Dans leurs mains, des pancartes dénoncent les réseaux sociaux et les mensonges des chaînes de télévision.



"Vous m'avez fait taire, vous ne volerez pas mon vote", dit cet autre panneau sous l'effigie du président sortant.



Deux Amériques se font face. Après une campagne présidentielle très agressive, reste à voir si le face-à-face des pro et anti-Trump évitera le piège de la violence.

