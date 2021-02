Présidentielle au Bénin: Recours rejetés pour les candidats recalés ! Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Février 2021 à 20:38 | | 0 commentaire(s)|

La Cour constitutionnelle béninoise a rejeté ce jeudi les recours des candidats recalés. Au total, une dizaine de recours avaient été déposés devant les sages et notamment celui de Rekia Madougou, la candidate du principal parti d'opposition, Les Démocrates. Leurs avocats avaient plaidé l'annulation de la liste provisoire, expliquant que la Constitution béninoise et la Charte africaine des droits de l'homme garantissent le droit à tout citoyen béninois de se porter candidat. Ils ont aussi accusé Patrice Talon d'avoir confisqué les parrainages. À l'arrivée, aucun des requérant n'a obtenu gain de cause, personne n'a été repêché. « Pour les sages, aucune preuve n'est apportée pour soutenir un manque d'indépendance des parrains ». La Cour ajoute ensuite que ses décisions priment sur celles de juridictions qui s'appuient sur les traités internationaux. Enfin, elle dit « avoir reconnu la conformité des lois électorales modifiées par les réformes politiques Talon ».



Source : Source : https://www.lasnews.info/presidentielle-au-benin-r...

