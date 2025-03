Présidentielle au Cameroun : Le Gouvernement promet des sanctions sévères contre les fauteurs de troubles Rédigé par leral.net le Mardi 4 Mars 2025 à 22:54 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu.com | XINHUA Au Cameroun, les autorités ont promis des sanctions sévères contre les fauteurs de troubles lors de la présidentielle prévue en octobre prochain, a-t-on appris des sources officielles. « A partir de ce jour, tout désordre, toute invective, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appels à l’insurrection et message de haine doivent cesser », a […] ©️ Atlanticactu.com | XINHUA Au Cameroun, les autorités ont promis des sanctions sévères contre les fauteurs de troubles lors de la présidentielle prévue en octobre prochain, a-t-on appris des sources officielles. « A partir de ce jour, tout désordre, toute invective, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appels à l’insurrection et message de haine doivent cesser », a déclaré mardi le ministre camerounais de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, lors d’une conférence de presse à Yaoundé, capitale du pays. Il a prévenu que « les fauteurs de troubles n’ont qu’à bien se tenir », annonçant avoir instruit les gouverneurs des dix régions du pays de traquer les personnes qui projettent de troubler l’élection présidentielle. Cette nouvelle mise en garde intervient dans un contexte politique tendu, marqué par des déclarations et promesses des candidats déclarés à la présidentielle prévue en octobre 2025.



Source : Source : https://atlanticactu.com/presidentielle-au-camerou...

Accueil Envoyer à un ami Partager