Présidentielle au Togo : Le président Faure Gnassingbé investi candidat

Le président Faure Gnassingbé a encore été investi, ce mardi 07 janvier, pour porter la candidature de son parti à l’élection présidentielle prévue le 22 février.



Lors d’un point de presse, Aklesso Atcholé, secrétaire exécutif de l’UNIR a déclaré que « les instances du parti UNIR, réunies en ce jour, ont rendu compte à son excellence Faure Gnassingbé (…) de la volonté unanime des militantes et militants de le voir défendre les couleurs du parti à l‘élection présidentielle du 22 février ».



Le président Faure Gnassingbé qui a accueilli l’information avec plaisir, a exprimé son souhait de répondre aux attentes des militants de son parti. « C’est une réunion du parti, visant à m’informer du souhait des militants de me voir encore porter les couleurs de notre parti à l‘élection présidentielle. Je les ai remerciés et en toute humilité, j’ai accepté », rapporte AFP.