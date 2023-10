Présidentielle de 2024: Alioune Ndao, ancien procureur se lance dans la course Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Octobre 2023 à 17:12 | | 0 commentaire(s)| Alioune Ndao, ancien procureur de la République se lance dans la course pour le fauteuil présidentielle de 2024. Le président du parti pour la justice et le développement opte pour la rupture avec le mode de gouvernance du régime de Macky Sall. L'ancien Procureur, en conférence de presse ce samedi, promet la restauration de la démocratie au Sénégal.



