Présidentielle de 2024: Aminata Assome Diatta déclare sa candidature

Aminata Assome Diatta, présidente du Parti du progrès social collectif (Psc Jappo), a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Devant ses militants et sympathisants, l'ancienne ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises a décliné ses ambitions pour mettre en oeuvre un projet "ambitieux" pour le Sénégal. Après avoir énuméré les problèmes qui gangrènent le pays, ses militants soutiennent mordicus qu'elle est le bon choix pour régler les problèmes des Sénégalais.