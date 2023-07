Présidentielle de 2024 : La LD plaide pour un candidat « unique et consensuel » de BBY Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2023 à 13:55 | | 0 commentaire(s)|

La Ligue démocratique (LD) plaide pour la désignation d'un candidat «unique et consensuel» de Benno Bokk Yakaar (BBY) à l'élection présidentielle de 2024. Le secrétariat permanent de la LD «exhorte les parties prenantes de Benno Bokk Yaakaar à renforcer l'unité et la cohésion de la coalition». A travers un communiqué, les membres de ce parti appellent à des «concertations inclusives pour désigner un candidat unique et consensuel capable de conduire la coalition à une victoire massive». Nicolas Ndiaye et ses camarades font part, en même temps, de «la disponibilité de la LD à tout mettre en œuvre pour l'avènement d'une gauche plurielle [et] forte». O.BA



Source : Source : https://lesoleil.sn/presidentielle-de-2024-la-ld-p...

