Présidentielle en Centrafrique : François Bozizé "accepte" l'invalidation de sa candidature

L'ancien chef de l'État centrafricain François Bozizé a annoncé mardi 15 décembre qu'il acceptait l'invalidation de sa candidature à la présidentielle du 27 décembre, demandant à l'opposition de s'unir derrière un candidat unique pour battre le président sortant Faustin Archange Touadéra.



Revenu en Centrafrique en décembre 2019 après sept années d'exil, François Bozizé apparaissait comme le principal challenger du président Faustin Archange Touadéra, élu en 2016, et qui brigue un second mandat face à une opposition dispersée.



Visé par un mandat d'arrêt délivré par la justice centrafricaine après sa chute en 2013 et placé sous sanction de l'ONU en 2014, François Bozizé a été exclu du scrutin par la Cour constitutionnelle qui a invalidé sa candidature le 3 décembre au motif qu'il est poursuivi pour des crimes présumés. (France24 avec AFP)



Source : https://www.impact.sn/Presidentielle-en-Centrafriq...