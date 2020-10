Présidentielle en Guinée : Alpha Condé lance sa campagne électorale par un appel à la paix et à la cohésion sociale Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Octobre 2020 à 19:58 | | 0 commentaire(s)|

Le président guinéen Alpha Condé a entamé samedi sa campagne électorale par un appel à la paix et à la cohésion sociale de tous ses compatriotes, afin de construire un meilleur avenir pour la Guinée et pour les Guinéens, a-t-on appris de sources officielles.



"Je réitère une fois encore mon engagement et ma volonté de gouverner avec tous et pour tous", a déclaré M. Condé, avant de préciser que l'histoire de la Guinée ne s'arrêtera pas à cette élection et que c'est ensemble que les Guinéens pourront avoir un meilleur avenir.



Il a affirmé qu'aujourd'hui plus que par le passé, il est ouvert à la discussion et reste disponible pour chaque Guinéen. "Moi élu, je mettrai davantage un point d'honneur à unir les Guinéens et protéger notre Guinée face à toutes les menaces" et "auprès de moi, chaque Guinéen aura sa place, personne ne sera oublié et ne se sentira négligé", a assuré le président.



M. Condé a aussi noté que la Guinée a besoin de tous ses fils car, selon lui, "le dialogue est dans notre culture, le partage fait partie de nos valeurs afin de prémunir des injustices, des frustrations et de toutes les inégalités".

Ce faisant, il a annoncé sa volonté d'être le président de la justice sociale et de la cohésion nationale.



"Si j'ai accepté d'être candidat du premier mandat de la 4e République, ce n'est pas pour moi-même mais par devoir patriotique et pour vous, (qui êtes) nombreux à me l'avoir demandé", a martelé le président guinéen.



C'est pour cette raison qu'il affirme être "candidat pour la Guinée et pour les Guinéens, pour construire ensemble notre démocratie, l'Etat de droit, la paix sociale et l'unité nationale". (xinhua)









