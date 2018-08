Présidentielle en RDC : Joseph Kabila désigne Emmanuel Ramazani Shadary comme dauphin

À quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers pour la présidentielle, prévue le 23 décembre en RDC, le président Joseph Kabila a dévoilé ce mercredi le nom du candidat de sa plateforme électorale : Emmanuel Ramazani Shadary.



C’est au bout d’un suspense devenu intenable pour les prétendants du camp présidentiel que le verdict est tombé. Emmanuel Ramazani Shadary, jusqu’ici secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD, principale formation politique de la coalition au pouvoir), sera le candidat du Front commun pour le Congo (FCC), plateforme électorale de Joseph Kabila, pour la présidentielle à venir en RDC.



L’annonce a été faite ce mercredi 8 août par le ministre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, lors d’un point presse longuement retardé. Vingt heures après la rencontre entre Joseph Kabila et les représentants des partis et regroupements du FCC.



Un cacique de la Majorité présidentielle



Originaire de la province du Maniema, dans l’est de la RDC, Emmanuel Ramazani Shadary fait partie des caciques de la Majorité présidentielle. Surnommé « coup pour coup », cet ancien vice-Premier ministre et ministre en charge de l’Intérieur est sous le coup des sanctions de l’Union européenne pour « entraves au processus électoral et violation des droits de l’homme ».













Jeuneafrique.com