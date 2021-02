Presque guéri du Covid-19: Pierre Atepa Goudiaby remercie Macky et..... Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Février 2021 à 11:54 | | 0 commentaire(s)|

Testé positif au coronavirus, Pierre Atepa Goudiaby a annoncé sur Twitter être presque guéri.



L'architecte a tenu d'emblée à remercier tout le monde, particulièrement ses proches ainsi que le président de la République, Macky Sall.



"Me voilà presque sorti d’affaire. Je remercie tous ceux qui m’ont porté dans leurs prières: ma femme, mes filles, toute la famille, les amis, monsieur le président de la République. Je remercie aussi l’extraordinaire équipe du Samu national. Mon médecin, Stéphane Sanchez et toutes les équipes médicales qui m’ont pris en charge. Grand merci à tous. Et le travail continue pour le développement du Sénégal et de l’Afrique», a tweeté l’architecte.



C'était l'occasion pour lui aussi, dit-il, de demander à tous de respecter les mesures barrières.



«Sachez que cette maladie n’arrive pas qu’aux autres et surtout, que votre votre santé est entre vos mains. Soyez prudents et vigilants. Mes prières accompagnent tous ceux qui souffrent de cette terrible maladie».





