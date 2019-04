Prestation de serment: L’hôtel King Fahd Palace, quartier d’affaires des hôtes de Macky Sall

Les chefs d’Etat et de gouvernement, et autres personnalités venus pour la prestation du président Macky Sall, ont logés pour la plupart à l’hôtel King Fahd Palace, situé à un jet de pierres de l’ambassade des Etats-Unis. Des rencontres importantes s’y sont tenues dans la journée d’hier.



Selon L’Observateur qui donne l’information, ces dirigeants, africains pour la majorité ont saisi de l’occasion pour finaliser des dossiers ou faire des affaires. Très sollicité, le Président Alpha Condé, a reçu son homologue Libérien, Georges Weah et l’ancien chef d’Etat français, Nicolas Sarkozy et l’ancien Premier ministre Britannique, Tony Blair. Felix Tshisekedi, le nouveau président de la République démocratique du Congo (RDC) a rencontré son voisin, le président Denis Sassou Ngessou.



Ce dernier pour sa part reçu des hommes d’affaires et autres courtiers politiques. Le patron de la Bad, Akiwumi Adesina a aussi fait le tour de quelques suites pour, dit-on des séances de travail avec les hôtes de Macky Sall.

