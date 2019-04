Prestation de serment de Macky Sall: l’ancien PM bissau-guinéen, Baciro Djá magnifie la démocratie sénégalaise

Parmi les nombreux chefs d’Etat de gouvernement qui ont assisté à la prestation de serment de Macky Sall hier à Diamniadio, on compte deux hommes d’affaires étrangers et des personnalités très influentes. Parmi eux, il y avait Baciro Djá; ancien Premier ministre Bissau Guinéen.



Interrogé par la presse sur sa présence, il a fait part des relations séculaire qui lient les pays voisins mais également celles qu'il entretient avec le Président Macky Sall.



Il a salué le « discours panafricaniste et engagé » de ce dernier, qu’il considère comme un « ami et un frère ».



Baciro Djá a surtout magnifié la démocratie sénégalaise, qu’il considère comme un bel exemple dans la sous-région.













Leral