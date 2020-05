Présumé octroi d'un honorariat aux anciens Présidents du CESE : une honte à la Présidence de la République du Sénégal, selon Ousmane Sonko Pour le leader du Pastef, le cessez-le-feu imposé par le front commun contre la pandémie du Coronavirus est rangé aux oubliettes. Oui, en atteste son tweet lu par leral.net bombardant le Palais Présidentiel .

Réagissant au communiqué partagé par la presse et les réseaux sociaux, mais vite démenti par la cellule de communication du président Macky Sall, Ousmane Sonko a lâché ce post lu par leral.net :

« Honte à la Présidence de la République du Sénégal qui, prise pour la énième fois en flagrant délit de dépeçage du peuple par l’octroi d’un indécent honorariat aux anciens Présidents du CESE, n’a pas trouvé mieux que de se réfugier derrière la non publication du décret au JO ».

Pour rappel, un communiqué attribué au Président Macky Sall informait de la création d’un honorariat pour les anciens Présidents du Conseil Economique, Social et Environnemental a suscite moult commentaires.

Il s’agit disait le document, d’une indemnité de représentation de 4 millions 500 mille FCFA net/mois, d’un véhicule de fonction avec macro (laissez-passer permanent), d’un chauffeur particulier, d’une dotation mensuelle de carburant de 500 litres, et d’un agent de sécurité rapproché.



