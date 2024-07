Présumée escroquerie foncière portant sur plus de 6 millions : Arrestation d’un promoteur immobilier Promoteur immobilier de profession et âgé de 40 ans, A. Diop séjourne à la citadelle du silence. Il est interpellé pour escroquerie au foncier portant sur la somme de 6,200 millions francs suite à une plainte de sa victime répondant du nom de O. Touré à la Division des investigations criminelles (Dic).

Selon les sources de L’As qui refile l’info, le sieur Touré, voulant acquérir une parcelle à usage d’habitation, s’est rapproché du promoteur immobilier A. Diop. Ce dernier lui propose une parcelle d’une superficie de 150 mètres carrés moyennant 6,200 millions de francs.



Mais, selon nos confrères, Touré aura la surprise de sa vie lors d’une visite sur les lieux où on lui fait comprendre que le site était litigieux alors qu’il avait déjà entamé des travaux. Sur ce, Touré invite alors A. Diop à lui rendre son argent. Ce que Diop refuse en versant dans le dilatoire.



Malgré les multiples tentatives de médiations, il refuse de s’exécuter. Alors O. Touré s’est rendu à la Dic pour porter plainte contre le promoteur A. Diop qui a reconnu les faits avant de proposer un paiement par moratoire.



