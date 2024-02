Prétendue modification des textes communautaires contre les Etats non membres de la Cedeao: Le démenti formel de la Bceao Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Février 2024 à 12:54 | | 0 commentaire(s)|

Dans un article paru le lundi 5 février 2024 dans certains médias, il est écrit que la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a annoncé “une modification majeure dans les relations économiques, commerciales et financières” avec le Mali, à la suite de la sortie des pays de l’Alliance des Etats du Sahel […] Dans un article paru le lundi 5 février 2024 dans certains médias, il est écrit que la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a annoncé “une modification majeure dans les relations économiques, commerciales et financières” avec le Mali, à la suite de la sortie des pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) de la CEDEAO. L’article indique que la BCEAO a décidé de modifier “les textes communautaires contre les Etats qui ne sont pas membres de la CEDEAO”. Il s’agit d’une information infondée. La Banque Centrale rappelle qu’elle est l’Institut d’émission commun aux huit Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). En conséquence, elle n’a engagé aucune action de quelque nature qu’elle soit, portant modification des relations économiques, commerciales et financières, ou des textes communautaires de la CEDEAO. La BCEAO invite le public à se fier uniquement aux seuls canaux de communication officiels de l’Institut d’émission. A cet égard, elle rappelle que tous ses communiqués sont publiés sur son site internet. Communiqué de la Bceao



Source : Source : https://lesoleil.sn/pretendue-modification-des-tex...

